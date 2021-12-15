Более 30 молодежных проектов представят на областном этапе "100 идей для Беларуси" в Гродно

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на областном этапе конкурса "100 идей для Беларуси" представят более 30 молодежных проектов - от экологии и медицины до АПК. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Областной этап конкурса пройдет 16 декабря на базе научно-технологического парка ГрГУ им. Янки Купалы. "Здесь соберутся молодые ученые, новаторы и просто инициативная молодежь, которая хочет сделать свою страну и мир вокруг лучше. Всего на областном этапе будет представлено 36 проектов различной направленности. Среди них общество и социальная сфера, экология, в том числе рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов, а также медицина, фармация и информационно-коммуникационные технологии. К слову, сразу четыре проекта представлены в номинации, связанной с агропромышленными технологиями и фермерством", - рассказали в обкоме БРСМ.

Оценивать проекты будет компетентный экспертный совет, в состав которого войдут ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели. Победители областного тура будут отмечены ценными призами. Лучшие проекты от области станут участниками республиканского финала конкурса.

"100 идей для Беларуси" - республиканский проект, организатором которого является ОО "Белорусский республиканский союз молодежи". Конкурс отбирает лучшие проекты в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества.-0-