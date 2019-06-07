Более 30 опасных водопроводных и технических колодцев обнаружили в Гомельской области

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 потенциально опасных незапертых водопроводных и технических колодцев обнаружили сотрудники территориальных подразделений УСК по Гомельской области, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК региона Мария Кривоногова.

Обследование улично-дорожной сети региона и выявление колодцев, не оборудованных запирающими устройствами, организовано в рамках расследования уголовного дела о гибели трехлетнего ребенка в деревне Замостье Калинковичского района.

Следователи зафиксировали множество колодцев, не оборудованных люками. Зачастую их отверстия были прикрыты досками, автопокрышками и иными предметами, которые можно сместить без особых усилий. "Некоторые из них заполнены водой. Несколько опасных объектов расположены в непосредственной близости от учреждений образования. К примеру, на стадионе Чечерского государственного профессионального лицея находится незакрытая техническая яма, а возле средней школы №3 в Житковичах колодец закрывали ветхой деревянной конструкцией", - рассказала официальный представитель.

Сотрудники СК также выявили нарушения при производстве строительных работ. В Петрикове при проведении земляных работ образовался котлован глубиной более 2 м, наполовину заполненный водой. Опасное место не было огорожено по периметру, отсутствовали и какие-либо предупредительные знаки. Рядом расположен открытый канализационный люк.

Ряд сообщений о месторасположении объектов, представляющих опасность для окружающих, получили следователи и от неравнодушных граждан. К примеру, житель Калинковичского района указал на незакрытый технический колодец возле проезжей части в деревне Носовичи.

Полученную информацию обо всех выявленных недостатках УСК направили в Гомельский облисполком для принятия незамедлительных мер по их устранению.-0-

Фото УСК по Гомельской области