Более 30 павильонов откроют на новогодней ярмарке у Дворца спорта в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ярмарке "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта в Минске будут работать 32 павильона с сувенирами и подарками, протяженность торговых рядов составит 145 м. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарочная площадка откроется 15 декабря. Главное управление потребительского рынка установит здесь 16 празднично украшенных домиков, столько же - предприятие "Минсквнешторгинвест".

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