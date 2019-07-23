23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30% площадей зерновых убрано в Гомельской области, сообщил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

В Гомельской области намолочено 237 тыс. т зерна. В уборочной кампании участвуют 1160 комбайнов, привлечено дополнительно 633 механизатора из других организаций, в том числе и шефствующих.

Также ведутся работы по уборке льна: 53% вытеребили, 4% запрессовали. Стоит задача - все убрать в оптимальные сроки, подчеркнул исполняющий обязанности председателя.

Говоря о структуре посевных, Геннадий Соловей подчеркнул, что в посевную были учтены проблемы прошлых лет, в частности по яровым, поэтому увеличили посев кукурузы. "За счет этой культуры мы можем получить дополнительный источник зерна", - пояснил он. В этом году появились вопросы по рапсу: урожайность составила 10,7 ц/га - сказалось прохождение циклона через область.

Требование Президента исключить убыточность возделываемых культур, нарушения технологической дисциплины и подбора соответствующих почв, заверил Геннадий Соловей, будет выполнено.

Исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Также исполняющий обязанности председателя облисполкома пояснил, что в области принимаются все меры, чтобы сохранить урожай, уменьшить потери. "Есть бригады, которые все контролируют. Делается все, чтобы устранить имеющиеся недоработки", - сказал он.

Геннадий Соловей констатировал, что для уборочной регион обеспечен топливом. "В целом мы видим, что при благоприятных погодных условиях за две недели справимся с уборкой", - заверил он.-0-