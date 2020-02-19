Более 30 препятствий пройдут спасатели на чемпионате Беларуси по многоборью под Гомелем

Во время соревнований. Фото из архива

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по многоборью "Поисково-спасательные работы" стартует сегодня под Гомелем. Состязания продлятся по 21 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В соревнованиях участвуют представители областных и Минского городского управлений, республиканского отряда специального назначения и университета гражданской защиты МЧС.

Участникам предстоит преодолеть более 30 разноплановых препятствий на воде, льду, земле, в огне и в воздухе. Спасатели совершат марш-поход по пересеченной местности на 50 км. Среди заданий - "Навесная переправа", "Прорубь", "Мост", "Скала", "Перевал", "Эвакуация", "Обед", "Костер", "Азимут", "Брод", "Водопад", "Дорога жизни", "Парашютисты", "Сигнал", "Лед", "Тревога" и "Ориентирование на местности".

Главная задача спасателей при прохождении каждого упражнения - найти пострадавших и при необходимости оказать им первую медицинскую помощь, эвакуировать в пункт приема. Последовательность этапов раскрывается командам после старта и доводится при прохождении маршрута.

Чемпионат Беларуси по многоборью "Поисково-спасательные работы" направлен на совершенствование навыков при проведении поисково-спасательных работ в условиях природной среды, на водных объектах, в зонах техногенных аварий и катастроф. Многоборье также содействует повышению профессионального мастерства, в том числе проработке передовых методов использования аварийно-спасательного инструмента и оборудования, альпинистского снаряжения и инструмента. Во время состязания участники обмениваются опытом, также распространяются современные поисково-спасательные технологии.-0-