Более 30 проектов представят в Кричеве на областном конкурсе "100 идей для Беларуси"

13 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Региональный этап республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет сегодня в Кричеве (Могилевская область), сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Торжественную церемонию открытия проведут во Дворце Потемкина. Затем участников ожидает обзорная экскурсия по СШ №8, где реализуется проект по уличному освещению, которое работает за счет солнечных батарей и датчиков движения. А в райисполкоме состоится круглый стол по вопросам деятельности местного центра энергосберегающего и экологического просвещения молодежи "ЭкоЭнергетика". Молодых людей познакомят и с реализацией регионального проекта "Кричев малый умный город. Кричевский район. Развиваемся вместе".

Также состоится презентация экспозиции более 30 проектов-участников областного конкурса "100 идей для Беларуси". "Защищать проекты будут в привычном формате elevator pitch, - уточнили собеседники. - Конкурсантам будет предложено в течение трех минут рассказать о своей работе перед экспертным советом. Затем молодежи дадут 2 минуты пообщаться с профессионалами, чтобы получить компетентную консультацию для представления и реализации проектов в дальнейшем".

Экспертный совет выберет по итогам конкурса лучшие разработки, которые представят Могилевскую область в республиканском финале. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа молодежного состязания намечена на 17.30.

Конкурс проводится БРСМ с 2011 года. Проект реализуется с целью мотивации и развития молодежного изобретательства, рационализаторства, выявления, оказания помощи в продвижении и внедрении инновационных проектов и научно-технических разработок, поиска источников финансирования.-0-