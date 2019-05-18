Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 мая 2019, Сб
+23°C
Ясно EUR 2.3316
USD 2.0854
RUB 3.2282
Главное
Во время совещания "Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании
Президент
Выборы в парламент не будут особенными, а пройдут по традиции организованно и слаженно - Кочанова
Политика
Завод беленой целлюлозы в Светлогорске будет введен в IV квартале - Румас
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"
Культура
Для желающих возвести индивидуальное жилье нужно предоставлять комплекс стройуслуг - Кухарев
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Велогонщик Роман Тишков выиграл гонку по очкам на тестовом турнире к II Европейским играм
10:32 Спорт
В пункте пропуска "Домачево" задержан автомобиль с крупной партией психотропов
10:18 Происшествия
Номер белорусской участницы в финале "Евровидения" станет гораздо сильнее энергетически - режиссер
10:04 Культура
Боевики обстреляли два города в Сирии
09:53 В мире
В Орше пройдет праздник футбола с участием ветеранов белорусского спорта
09:43 Спорт
Номер певицы ZENA украсит финальное шоу "Евровидения" - французский журналист
09:29 Культура
Тель-Авив готовится к финалу "Евровидения-2019"
09:12 Культура
Около 130 ретроавтомобилей представят на фестивале в Минске
09:03 Регионы
Более 30 развлекательных площадок ждут участников велокарнавала "Viva Ровар!"
09:02 Регионы
Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая
09:01 Калейдоскоп
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00 Общество
Картина дня: совещание по парламентской кампании, календарь выпускника и открытие Дома книги "Светоч"
09:00 Общество
В олимпийском музее организовали ночную программу
01:10 Общество
Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
00:56 В мире
Завершена расшифровка "черных ящиков" самолета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево
00:29 В мире
Пассажирский самолет в Ирландии совершил аварийную посадку без шасси
23:29 В мире
Следствие рассматривает несколько версий убийства сотрудника ГАИ в Могилеве
22:40 Происшествия
Болгарский альпинист погиб в Гималаях
22:31 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"
22:00 Культура
Акции по тестированию на ВИЧ пройдут в Беларуси 18-19 мая
21:57 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 30 развлекательных площадок ждут участников велокарнавала "Viva Ровар!"

Регионы 18.05.2019 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 развлекательных площадок подготовили для участников международного велокарнавала "Viva Ровар!", который пройдет сегодня и станет центральным событием Минской велосипедной недели, сообщили БЕЛТА организаторы.

Основные зоны активностей, развлечений и конкурсов развернутся в парке Победы. Здесь будут организованы семейная площадка с мастер-классами и игротекой, фотозона, лаундж-площадки "Ноль границ" и "Мастера гриля". Пройдут корпоративные конкурсы, а также конкурс костюмов и розыгрыши призов.

За музыкальное сопровождение отвечают известные белорусские коллективы и исполнители. В первой части концертной программы в парке Победы с 12.00 до 14.30 выступят популярные группы :B:N: и AKUTE. Одновременно здесь будет проводиться сбор и регистрация участников.

Старт карнавального заезда по проспекту Победителей с разворотом в районе "Минск-Арены" будет дан от стелы "Минск - город-герой" в 15.00.

После того, как участники преодолеют дистанцию, на сцене в парке Победы выступят Александр Солодуха и Руслан Алехно. Хедлайнерами фестиваля станут группа "Рондо" и дуэт #2Маши.

Велокарнавал будет проведен в пятый раз. В прошлом году он собрал более 20 тыс. участников, в этот раз организаторы рассчитывают собрать еще больше гостей и любителей велосипедного движения.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
велосипед, Минск, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Двери
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3316 BYN 2.327 BYN 2.334 BYN
USD
2.0854 BYN 2.082 BYN 2.087 BYN
RUB
3.2282 BYN 3.22 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными взглядами
Все видео

Фотоновости

Футболисты БАТЭ победили в Гродно "Неман" в матче 8-го тура чемпионата Беларуси
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными взглядами
Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения
"Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании
Политика
Наталья Кочанова. Фото из архива Выборы в парламент не будут особенными, а пройдут по традиции организованно и слаженно - Кочанова
Беларусь выступает за расширение регионального сотрудничества для укрепления глобальной антитеррористической коалиции
Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ в Бишкеке
Экономика
Игорь Ляшенко. Фото из архива Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ
Румас: работа центробанков Беларуси и России позволила унифицировать принципы валютного регулирования
Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией составляют около 80%
Происшествия
Фото СК Следствие рассматривает несколько версий убийства сотрудника ГАИ в Могилеве
В пункте пропуска "Домачево" задержан автомобиль с крупной партией психотропов
Вертолет МЧС из-за раскачки груза сбросил часть Ту-154 у аэропорта Минск, никто не пострадал
Общество
Фото из архива Для желающих возвести индивидуальное жилье нужно предоставлять комплекс стройуслуг - Кухарев
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: совещание по парламентской кампании, календарь выпускника и открытие Дома книги "Светоч"
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко уступила Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в Риме
Велогонщик Роман Тишков выиграл гонку по очкам на тестовом турнире к II Европейским играм
В Орше пройдет праздник футбола с участием ветеранов белорусского спорта
Технологии
Фото Lilium В Германии тестируют летающее такси
3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Культура
ZENA ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"
Номер белорусской участницы в финале "Евровидения" станет гораздо сильнее энергетически - режиссер
Номер певицы ZENA украсит финальное шоу "Евровидения" - французский журналист
В мире
Павел Климкин. Фото из архива Глава МИД Украины подает в отставку
Боевики обстреляли два города в Сирии
Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая
ФОТОФАКТ: Во Франции восстановили легендарный поезд "Восточный экспресс"
Похудевшая Анджелина Джоли поразила поклонников
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия