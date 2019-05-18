Более 30 развлекательных площадок ждут участников велокарнавала "Viva Ровар!"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 развлекательных площадок подготовили для участников международного велокарнавала "Viva Ровар!", который пройдет сегодня и станет центральным событием Минской велосипедной недели, сообщили БЕЛТА организаторы.

Основные зоны активностей, развлечений и конкурсов развернутся в парке Победы. Здесь будут организованы семейная площадка с мастер-классами и игротекой, фотозона, лаундж-площадки "Ноль границ" и "Мастера гриля". Пройдут корпоративные конкурсы, а также конкурс костюмов и розыгрыши призов.

За музыкальное сопровождение отвечают известные белорусские коллективы и исполнители. В первой части концертной программы в парке Победы с 12.00 до 14.30 выступят популярные группы :B:N: и AKUTE. Одновременно здесь будет проводиться сбор и регистрация участников.

Старт карнавального заезда по проспекту Победителей с разворотом в районе "Минск-Арены" будет дан от стелы "Минск - город-герой" в 15.00.

После того, как участники преодолеют дистанцию, на сцене в парке Победы выступят Александр Солодуха и Руслан Алехно. Хедлайнерами фестиваля станут группа "Рондо" и дуэт #2Маши.

Велокарнавал будет проведен в пятый раз. В прошлом году он собрал более 20 тыс. участников, в этот раз организаторы рассчитывают собрать еще больше гостей и любителей велосипедного движения.-0-