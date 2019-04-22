Более 30 тыс. безвизовых туристов уже посетили Гродно в этом году

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возможностью посетить Гродно и окрестности без визы с начала 2019 года воспользовались уже более 30 тыс. иностранцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В Гродно отмечается рост туристического потока. Если в прошлом году, например, за это время в регионе побывали около 13,4 тыс. безвизовых туристов, то по данным на 22 апреля текущего года, в Гродно и окрестностях побывали свыше 30 тыс. гостей из более чем 30 стран.

"Большинство безвизовых туристов едут из стран-соседок - Польши, Литвы, Латвии. На четвертом месте по количеству гостей Германия", - сказали в управлении спорта и туризма. Около 40% иностранцев задерживаются в Гродно на два и более дней.

Около 40% безвизовых туристов приезжают в Гродно в составе организованных групп. Остальные путешествуют в индивидуальном порядке. Активно развиваются в регионе все виды туризма. Иностранцы едут не только познакомиться с достопримечательностями и особенностями региона, но и отдохнуть, подлечиться.

С 1 января 2018 года согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. За весь 2018 год в Гродно приняли свыше 92 тыс. приехавших без визы иностранцев.

Прорабатывается вопрос по расширению безвизовой зоны. Такой шаг позволит региону представить новые туристические продукты, расширить спектр предоставляемых услуг, предложить гостям новые направления в различных видах туризма - медицинском, историческом, культурном и даже производственном. Также возможно объединение Гродненской и Брестской безвизовых зон.-0-