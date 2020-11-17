Более 30 тыс. деревьев высадили в Бресте в этом году

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году высадили более 30 тыс. деревьев. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Вопросам благоустройства городских территорий уделяем постоянное и пристальное внимание. Порой при строительстве различных объектов вынуждены удалять зеленые насаждения. Взамен генподрядчик делает так называемые компенсационные посадки. Для этого определены места общего пользования, территории учреждений образования и здравоохранения", - обратил внимание Александр Рогачук.

В Бресте в этом году коммунальные службы высадили более 30 тыс. деревьев, 13 тыс. кустарников и 26 тыс. сеянцев сосны. Например, осенью новые зеленые насаждения появились в строящемся микрорайоне ЮЗМР-5 вблизи двух средних школ, четырех детских садов. Преимущественно в городе отдают предпочтение туям, саженцам сосны, клена, дуба, рябины, выращенным в питомнике ПКУП "Коммунальник".-0-