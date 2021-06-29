29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. паломников примут участие в Будславском фесте, который пройдет 2 и 3 июля в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери пройдут на территории Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в агрогородке Будслав Мядельского района. В первый день мероприятия для паломников будет организована святая месса, после которой состоится торжественная процессия с копией Будславской иконы Божией Матери. А во второй день праздника пройдет торжественная месса и процессия с заключительным благословением. Планируется, что в течение двух дней фестиваль примет более 30 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Христиане Беларуси ежегодно в июле отмечают торжества пребывания чудотворной Будславской иконы Божией Матери в Будславе. Костел Успения Пресвятой Девы Марии был построен в 1873 году и на протяжении своей истории был одним из самых популярных санктуариев бернардинцев. Знаменательным для санктуария в Будславе стал 1992-й - год первого официального паломничества к чудотворной иконе Божией Матери Будславской, в котором участвовали 45 групп пилигримов из 70 местностей. В этом же году в Ватикан была направлена просьба о присвоении костелу в Будславе титула Базилики Меньшей. В 1994 году этот титул был присвоен храму Папой Римским Иоанном Павлом II. Чудотворная икона Божией Матери Будславской была увенчана папскими коронами 2 июля 1998 года. Коронацию совершил кардинал Казимир Свентак. В своей проповеди он подчеркнул большое значение для Беларуси Будславского марийного санктуария и провозгласил Матерь Божию Будславскую покровительницей Беларуси, а Будславский храм - Национальным санктуарием Беларуси.

Количество паломников, прибывающих на Будславский фест, с каждым годом увеличивается. Сегодня Будслав является важным пастырским центром и местом особого культа. Будславский костел - памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Беларуси. Сейчас его восстанавливают после пожара, который произошел 11 мая.-0-