Более 30 заявлений на присоединение к электросетям "Минскэнерго" принято в этом году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было принято 31 заявление на присоединение к электрическим сетям РУП "Минскэнерго". Об этом БЕЛТА сообщили в службе перспективного развития предприятия.

"По итогам рассмотрения заявлений заключено 17 договоров на технологическое присоединение, выполнены работы по подключению электроустановок потребителей по одному договору, - добавили в "Минскэнерго". - Это хороший показатель, способствующий дальнейшему развитию бизнеса".

Для совершенствования условий бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства ГПО "Белэнерго" приняло меры для снижения количества процедур при подключении электроустановок юридических и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям.

Беларусь, согласно отчету Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2019", занимает 20-е место в рейтинге по показателю "Подключение к системе электроснабжения" среди 190 стран. Это одна из лучших позиций среди стран бывшего Советского Союза.-0-