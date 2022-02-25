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25 февраля 2022, 16:38

Более 30% жителей Шкловского района уже проголосовали на конституционном референдуме

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25 февраля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Более 30% жителей Шкловского района уже проголосовали на конституционном референдуме. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Шкловской районной комиссии по референдуму Василий Малолеткин.

"В районе образован 31 участок для голосования на референдуме, в том числе один закрытый, 9 городских и 21 в сельской местности, - рассказал Василий Малолеткин. - Самый большой - участок №3, расположенный в Шкловской центральной районной библиотеке, где зарегистрированы 2,37 тыс. голосующих. Самый маленький - в деревне Кучарино, где числятся 205 человек. Всего в списки для голосования на референдуме внесены около 19,2 тыс. жителей района. На 25 февраля проголосовали уже около 30%. Что касается наблюдателей, то их аккредитовано более 180".

По словам председателя районной комиссии, впервые голосующих в Шкловском районе 63 человека. И старшее поколение, и молодежь активно принимают участие в нынешней электоральной кампании. "Отличительная особенность этой кампании - то, что люди включились в нее очень активно. Они понимают, что страна развивается, мы идем к лучшему. Вчера, например, после новостей о событиях в Украине на участки пришло много пенсионеров. Они решили отдать свой голос за мир и стабильность", - сказал Василий Малолеткин.

На участке для голосования №3 Шклова светло и просторно. Здесь все организовано на отлично: соблюдены противоэпидемические меры, есть условия для людей с ограниченными возможностями, размещены необходимые информационные материалы. В помещении установлены 4 кабинки для голосования, в каждой оборудованы места для сидения. При оформлении участка акцент сделан на популяризации патриотизма и любви к своей малой родине. Так, помимо государственной символики в кабинках размещена информация о значимых объектах шкловской земли. Например, на одном их стендов - ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".

"У нас самый большой участок в Шклове по численности участников референдума, - сказала председатель участковой комиссии участка для голосования на референдуме №3 Елена Кравченко. - Люди идут очень активно, уже проголосовало более 30%. Я тоже отдала свой голос досрочно в первый же день. Конечно, изначально было волнение: насколько сознательно люди отнесутся к предстоящему референдуму. Однако явка очень удивила, люди всех возрастов идут непрерывно. Даже для голосования на дому в основной день референдума уже поступили 12 заявок. Уверена, что их будет еще больше".

В числе голосующих досрочно - Юлия и Олег Воронковы. Супруги пришли на участок вместе с маленьким сыном Матвеем. "Долг каждого белоруса сделать выбор в пользу развития нашей родины, - подчеркнул глава семьи. - Мы здесь живем, и мы решили сделать выбор для себя и своих детей. Мы молодое поколение, кому как не нам строить свое будущее".-0-

Фото Олега Фойницкого

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