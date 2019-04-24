Более 300 арендных квартир построят в Брестской области в этом году

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 300 арендных квартир планируется построить за счет бюджетных средств в Брестской области в текущем году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Левонюк.

Согласно постановлению Совета Министров, всего в регионе в 2019 году должно быть введено в эксплуатацию 26,2 тыс. кв.м жилых помещений коммерческого пользования. В том числе за счет бюджетного финансирования необходимо построить 16,5 тыс. кв.м - ориентировочно, это 304 квартиры. На эти цели из местного бюджета планируется направить Br16,3 млн. Более одной трети от общего объема планируемого ввода арендного жилья (9,7 тыс. кв.м) прогнозируется построить за счет субъектов хозяйствования.

За январь-март в области введено в эксплуатацию 1,3 тыс. кв.м жилых помещений коммерческого пользования. В частности, в Иваново построили 9 арендных квартир, в Каменце - 8. Такое жилье в составе многоквартирных жилых домов будет строиться во всех районах области. Больше всего (около 90 арендных квартир) планируется сдать в Барановичах. В Пинске - примерно 60 квартир, в Бресте - более 40.

Всего в Брестской области в этом году планируется построить 650 тыс. кв.м жилья. В первом квартале сдано 134,2 тыс. кв.м, что составляет 20,6% от задания на год. В том числе для граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, построено 70,5 тыс. кв.м жилых помещений (20,1% годового задания). Ожидается, что по итогам четырех месяцев в регионе будет выполнена четверть годового плана по жилищному строительству (24,2%).-0-