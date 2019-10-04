Более 300 беременностей сохранили в Гомеле в этом году благодаря предабортному консультированию

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благодаря предабортному консультированию в январе-сентябре 2019 года в Гомеле удалось сохранить 307 первично нежеланных беременностей, сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники Светлана Филипкова, передает корреспондент БЕЛТА.
Эффективность проведения предабортного консультирования по итогам 9 месяцев превысила 33%, за такой же прошлогодний период - чуть более 27%. "По данному показателю Гомель занимает лидирующую позицию среди областных центров республики", - пояснила Светлана Филипкова.
В целом, по оперативным данным, за 9 месяцев текущего года в Гомеле родился 3371 ребенок.
Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, а также развитие системы поддержки семей с детьми предусмотрено подпрограммой "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Основной целью госпрограммы является стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни людей, напомнила докладчик. Всего на реализацию мероприятий госпрограммы в Гомеле за 9 месяцев направлено Br107 млн, практически все средства освоены. Основные доведенные прогнозные задания, показатели выполнены.-0-