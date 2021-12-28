Более 300 человек обсудили проект Конституции в Полесском госуниверситете

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Полесском государственном университете состоялась встреча по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодежном парламенте при Национальном собрании.

В ходе встречи перед представителями предприятий, студенчества и частного бизнеса выступили председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич и политолог Юрий Воскресенский.

Более 300 человек, принявших участие в дискуссионной платформе, интересовали вопросы конкретных изменений и дополнений в Конституцию, а также общественно-политическая ситуация в стране и мире.

Как отметил Юрий Воскресенский, сегодня важно реально оценивать те действия, которые нацелены на разрушение государства, и всячески противостоять подобным призывам со стороны беглых оппозиционеров.

"Нам важно единство белорусского народа перед таким важным политическим событием, как референдум", - отметил политолог.

По мнению Егора Макаревича, на текущем этапе изменений Конституции важно доносить правдивую и достоверную информацию о предлагаемых новациях в том числе через личные встречи и посредством социальных медиа. "Мы открыты для любых предложений, которые нацелены на развитие нашего общества и государства", - отметил он.-0-