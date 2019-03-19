Более 300 человек почтили память узников лагерей смерти у мемориального комплекса в Озаричах

19 марта, Озаричи /Корр. БЕЛТА/. Акция памяти и скорби у мемориального комплекса "Озаричи" в Калинковичском районе, посвященная 75-летию освобождения узников лагеря смерти от немецко-фашистских захватчиков, собрала сегодня более 300 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Невинных жертв трагических событий 1944 года на митинге-реквиеме вспоминали бывшие узники, ветераны войны и труда, приехавшие к скорбному месту из Беларуси и России, представители власти, трудовых коллективов, активисты фонда мира, общественных организаций, молодежь и т.д.

Обращаясь к участникам митинга, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь отметил, что в Озаричах впервые в годы Второй мировой войны зафиксировано использование узников в качестве бактериологического оружия против солдат Красной армии. "Лагерь смерти Озаричи является олицетворением скорби, страдания, боли и слез белорусского народа. А испытания, выпавшие на долю узников, - примером стойкости духа для молодого поколения", - сказал председатель райисполкома.

Заместитель главы миссии посольства ФРГ в Беларуси Аня Лютер подчеркнула, что Озаричи были и остаются живой раной в душах тех, кто выжил, в душах всех людей. Она подчеркнула важность сохранения памяти о тех страшных событиях. "Мы не можем и не должны забывать", - рефреном звучало в выступлениях практически всех участников митинга.

Много лет спустя не заживают шрамы на сердце у тех, кто прошел через лагерь смерти. Каждый год старается приехать к скорбному месту уроженка в то время Паричского района Татьяна Кутьина. Девочке было четыре, когда ее беременную маму с двумя детьми пригнали из деревни Красновка. К сожалению, родившийся в лагере ребенок погиб - условия были нечеловеческие.

Односельчанка собеседницы Татьяна Курилович без слез в глазах о тех событиях говорить не может. За колючей проволокой остался навечно лежать ее трехлетний брат. Сама Татьяна, которой на тот момент было пять, ее мама и восьмилетняя сестра спаслись, однако раны на душе - на всю жизнь. Не стирается из памяти и грозный лай овчарок, охранявших лагерь. Еще одна страшная картина, которая навсегда останется ярким кадром, - момент, когда после ухода немцев люди стали бежать из лагеря. Однако оказалось, что территория вокруг была заминирована. "Много погибло людей. Уже после наши солдаты проложили небольшую тропу, и мы шли шаг в шаг", - плачет женщина.

Раиса Бондарева родом из деревни Заполье Рогачевского района в лагерь попала трехлетней девочкой с бабушкой, мамой и двухлетней сестрой. "То, что нам удалось выжить, иначе как чудом не назовешь", - признается бывшая узница. Чтобы хоть как-то согреться холодными мартовским ночами, люди в концлагере снимали одежду с погибших, собирали ветви деревьев. "За все время нам бросили куски хлеба только раз. Бросили, как собакам", - вспоминает женщина. Наказ молодому поколению от узниц - беречь мир, не допустить повторения таких событий.

Во время митинга память о погибших в лагере смерти почтили минутой молчания, к мемориалу возложили венки и цветы. Школьники выпустили в небо голубые воздушные шары с белыми голубями, символизирующими мир и согласие.

В начале марта 1944 года на оккупированной территории, в непосредственной близости от линии фронта, неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали три лагеря смерти. В них под видом эвакуации были доставлены более 50 тыс. человек из Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили название Озаричские лагеря смерти. Они представляли собой обнесенные колючей проволокой участки болотистой местности. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников ничем не кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом и другими инфекциями для распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем среди бойцов Красной армии. Узников днем и ночью охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, охранники стреляли без предупреждения.

В ночь на 17 марта фашисты оставили узников и отступили на 7 км на запад. 18-19 марта войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960 детей в возрасте до 13 лет, 13072 женщин, 4448 стариков. И хотя концлагерь Озаричи просуществовал совсем недолго, на его территории оборвались около 20 тыс. человеческих жизней.

В 1965 году на месте лагеря смерти Озаричи в память узников построен мемориальный комплекс.-0-