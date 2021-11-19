Более 300 нарушений санитарного состояния земель выявил КГК в Могилевской области в этом году

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области КГК выявил нарушения в сфере санитарного состояния земель. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

"КГК проводит мониторинг выполнения в регионе поручений главы государства о наведении порядка на земле. Материалы контроля свидетельствуют, что местными органами власти в целом обеспечивается принятие мер по поддержанию надлежащего санитарного состояния земель, благоустройству территорий и объектов организаций всех форм собственности. Вместе с тем эффективность этой работы пока недостаточна", - отметили в КГК.

В текущем году было выявлено свыше 300 нарушений в этой сфере в большинстве регионов области. В основном это стихийные свалки строительных, бытовых и иных отходов, захламление техникой и приспособлениями к ней, ненадлежащее содержание производственных территорий, зарастание земель дикорастущей растительностью.

Практически все нарушения в ходе мониторинга были оперативно устранены, допустившие их лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.-0-