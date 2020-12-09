Более 300 нарушений выявлено в Минске за два дня акции "Пешеход"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 нарушений выявлено в Минске за два дня проведения комплекса профилактических мероприятий "Пешеход", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Акция стартовала 7 декабря. За два дня в столице выявлен 121 факт нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, 204 факта нарушения ПДД пешеходами, с проезжей части сотрудниками ГАИ изъяты восемь нетрезвых пешеходов. Работа продолжается.

Комплекс мероприятий продлится до 17 декабря.

Пешеходный переход является одним из самых опасных мест на дороге, напомнили в ГАИ. Подъезжая к нему, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Пешеходам в свою очередь не стоит пренебрегать световозвращающими элементами.

В ГАИ добавили, что иногда пешеходы сознательно нарушают ПДД, перебегая улицу вне установленных для этого мест, либо внезапно выходят на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю. За январь-ноябрь по вине пешеходов произошло 71 ДТП, при этом были ранены 64 человека, погибли 10.

Всего за 11 месяцев этого года в Минске зарегистрировано 213 ДТП с участием пешеходов, в которых 209 человек получили травмы различной степени тяжести и 16 погибли.-0-