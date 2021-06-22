Более 300 реконструкторов воссоздали ключевые эпизоды обороны в Брестской крепости

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической обороны Брестской крепости, проходит в эти минуты в мемориальном комплексе, передает корреспондент БЕЛТА.

Театрализованная постановка на Кобринском укреплении началась сразу после митинга-реквиема, в 5 часов утра. Посмотреть на действо на специально установленных трибунах и валах крепости собрались тысячи зрителей. В юбилейном Х фестивале участвуют более 300 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. В постановке также задействована техника - танк, бронетранспортер, грузовики, мотоциклы. Что-то своим ходом пригнали сами энтузиасты. Тяжелую технику предоставил "Беларусьфильм", оружие и боеприпасы - Министерство обороны.

Реконструкция началась с воссоздания последнего мирного дня, когда в крепости шли занятия по боевой и строевой подготовке, играли дети семей комсостава, на площадке у казематов давали концерт артисты филармонии, а после него были танцы. Среди ключевых моментов реконструкции обороны - начало войны, артналет, немецкая танковая атака, контратака бойцов во главе с Самвелом Матевосяном, прорыв майора Петра Гаврилова, сдача в плен раненых, женщин и детей.

"Враг был суровый, жестокий, прекрасно обмундирован, обучен. Под его сапогом уже лежала вся Европа, и ни одна страна мира не могла его разгромить. Наша задача - показать подвиг простых людей, пограничников, солдат и командиров, принявших неравный бой. Крепость не сдалась, не погибла, она просто истекла кровью. Очень важно, чтобы те, кто живут под мирным небом и не знают этой войны, все понимали и были благодарны тому поколению", - поделился председатель совета ОО "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Юрий Киреев.

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