Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 июня 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
05:31 ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость" Регионы
05:05 Более 300 реконструкторов воссоздали ключевые эпизоды обороны в Брестской крепости Регионы
04:15 ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости Регионы
04:05 БЕЛТА запустила совместный проект о подвиге пограничников "На границе возможного" Общество
03:31 Тысячи людей пришли на рассвете в Брестскую крепость на митинг-реквием Регионы
03:30 Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны Общество
00:55 ФОТОФАКТ: Огненную инсталляцию "Холмские ворота" создали возле Брестской крепости Регионы
21.06.21
21.06.21 23:57 Российские футболисты покидают чемпионата Европы Спорт
21.06.21 23:47 Баскетболистки России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы Спорт
21.06.21 23:20 Введенный из-за пандемии комендантский час отменят в Турции В мире
21.06.21 22:40 Астрономы открыли на Венере возможные следы тектонических процессов В мире
21.06.21 22:07 Ботанический сад приглашает с 26 июня на неделю цветения в розарий Общество
21.06.21 22:03 В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четверо, пострадали 26 человек В мире
21.06.21 21:45 Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49 В мире
21.06.21 21:40 ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов Регионы
21.06.21 21:38 Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке Спорт
21.06.21 21:26 В Беларуси с начала года утонули 17 детей Общество
21.06.21 21:22 ФОТОФАКТ: В Брестской крепости прошла акция "Боевой расчет" Регионы
21.06.21 21:19 Футболисты Украины проиграли австрийцам на чемпионате Европы Спорт
21.06.21 21:03 ВОЗ: индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах В мире
21.06.21 20:51 Баскетболистки Швеции победили итальянок и сыграют с белорусками в 1/4 финала ЧЕ Спорт
21.06.21 20:37 Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ Президент
21.06.21 20:25 Большое в малом: выставка графики художников-монументалистов открылась в Минске Культура
21.06.21 20:16 Дорожную разметку в Минске 22 июня будут наносить на 16 участках Регионы
21.06.21 20:06 Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске Регионы
21.06.21 19:55 Коронавирус изменил клетки крови переболевших - исследование В мире
21.06.21 19:24 ГАИ напоминает о правилах безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности Общество
21.06.21 19:10 Беларусь и Калмыкия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества Общество
21.06.21 19:01 Неделя молодежи "Время выбрало нас" проходит в Минске Регионы
21.06.21 18:48 "Горизонт" начинает реализацию крупного контракта по поставке смарт-телевизоров в Монголию Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
22 июня 2021, 05:05

Более 300 реконструкторов воссоздали ключевые эпизоды обороны в Брестской крепости

Во время военно-исторической реконструкции. Фото из архива
Во время военно-исторической реконструкции. Фото из архива

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической обороны Брестской крепости, проходит в эти минуты в мемориальном комплексе, передает корреспондент БЕЛТА.

Театрализованная постановка на Кобринском укреплении началась сразу после митинга-реквиема, в 5 часов утра. Посмотреть на действо на специально установленных трибунах и валах крепости собрались тысячи зрителей. В юбилейном Х фестивале участвуют более 300 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. В постановке также задействована техника - танк, бронетранспортер, грузовики, мотоциклы. Что-то своим ходом пригнали сами энтузиасты. Тяжелую технику предоставил "Беларусьфильм", оружие и боеприпасы - Министерство обороны.

Реконструкция началась с воссоздания последнего мирного дня, когда в крепости шли занятия по боевой и строевой подготовке, играли дети семей комсостава, на площадке у казематов давали концерт артисты филармонии, а после него были танцы. Среди ключевых моментов реконструкции обороны - начало войны, артналет, немецкая танковая атака, контратака бойцов во главе с Самвелом Матевосяном, прорыв майора Петра Гаврилова, сдача в плен раненых, женщин и детей.

"Враг был суровый, жестокий, прекрасно обмундирован, обучен. Под его сапогом уже лежала вся Европа, и ни одна страна мира не могла его разгромить. Наша задача - показать подвиг простых людей, пограничников, солдат и командиров, принявших неравный бой. Крепость не сдалась, не погибла, она просто истекла кровью. Очень важно, чтобы те, кто живут под мирным небом и не знают этой войны, все понимали и были благодарны тому поколению", - поделился председатель совета ОО "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Юрий Киреев.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест Брестская область ВОВ история патриотизм
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости
Тысячи людей пришли на рассвете в Брестскую крепость на митинг-реквием
ФОТОФАКТ: Огненную инсталляцию "Холмские ворота" создали возле Брестской крепости
ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
Во время акции ФОТОФАКТ: В Брестской крепости прошла акция "Боевой расчет"
Главное
Фото из архива Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
Неделя молодежи стартовала в Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267
Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!
Топ-новости
Тысячи людей пришли на рассвете в Брестскую крепость на митинг-реквием
БЕЛТА запустила совместный проект о подвиге пограничников "На границе возможного"
Более 300 реконструкторов воссоздали ключевые эпизоды обороны в Брестской крепости
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
Вопросы хранения пенсионных дел скорректированы в Беларуси
Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске
ФОТОФАКТ: В Брестской крепости прошла акция "Боевой расчет"
Бортник: для официальной Украины ситуация вокруг Протасевича - повод усилить давление на Беларусь
Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке
ГПК рассказал, как платить местный сбор за пересечение границы
Память о Великой Отечественной войне должна быть неотъемлемой частью нашей национальной идеи - Гора
ЕЭК обновила программу разработки межгосстандартов на пищевую продукцию
ЦТ по обществоведению прошло без нарушений
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
Минздрав дал советы, как избежать последствий жары
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.