Более 300 школьников примут участие в празднике "Равнение на Пионерию" в Минской области

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Равнение на Пионерию!" пройдет 28 мая на базе историко-культурного комплекса "Линия Сталина" в Минской области, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие 350 самых активных октябрят и пионеров Минской области - победители и призеры районных, областных и республиканских конкурсов. На "Линии Сталина" в этот день соберутся также активисты тимуровского движения, взрослые лидеры, ветераны пионерской организации.

Во время праздника ребят торжественно примут в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, пройдут возложение цветов к памятнику маршалу Георгию Константиновичу Жукову и экскурсионная программа по исторической части мемориального комплекса "Курган Славы".

Почетными гостями мероприятия станут представители Миноблисполкома, областной организации ветеранов, областного объединения профсоюзов, Центрального совета ОО "БРПО" и областного комитета ОО "БРСМ".-0-