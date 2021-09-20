Более 300 тыс. кв.м жилья капитально отремонтировали в Гомельской области за январь-август

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области, по данным на 1 сентября, после капитального ремонта ввели в эксплуатацию 302,8 тыс. кв.м жилья, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский напомнил: по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" в этом году Гомельской области ставилась задача ввести после капремонта 495 тыс. кв.м жилья - это 184 дома. "По данным на 1 сентября, введено в эксплуатацию 94 жилых дома общей площадью 302,8 тыс. кв.м. Ведутся работы на 53 объектах общей площадью 124 тыс. кв.м. По заверениям горрайисполкомов, ожидаемый ввод по 9 месяцам - 417,1 тыс. кв.м", - проинформировал руководитель.

Гендиректор добавил: по итогам 9 месяцев стопроцентное выполнение годового задания ожидается в Калинковичском, Мозырском, Ветковском, Гомельском, Кормянском, Светлогорском, Рогачевском, Житковичском, Лоевском районах. Низкие проценты выполнения отмечаются в Брагинском, Петриковском, Ельском районах (порядка трети от запланированного), Чечерском (45%), Октябрьском (54%), Хойникском и Наровлянском (по 63%).

По мнению Дмитрия Згурского, такая ситуация в этих районах сложилась в первую очередь из-за того, что нет должного контроля со стороны курирующих зампредов райисполкомов, в том числе за сроками разработки проектно-сметной документации (ПСД) объектов капремонта и другими этапами.

Руководитель подчеркнул: необходимо уже разрабатывать ПСД для капремонтов на следующий год. Если до конца нынешнего года будет 50% ПСД, это позволит в течение 2022-го спокойно, ритмично выполнять объемы, пояснил он. "По перспективной программе, на 2022 год запланировано 198 жилых домов общей площадью 497 тыс. кв.м.", - уточнил Дмитрий Згурский. По его словам, на сегодня есть 34 проекта, заключены договоры и начата разработка по 79 объектам. Не организовали работу по ПСД в Брагинском, Ветковском, Лельчицком, Петриковском районах.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание на качество работ при капремонте, формирование средней стоимости ремонта 1 кв.м. в районах, сроки ввода объектов и другие важные аспекты.-0-