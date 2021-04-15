Более 300 тыс. трудящихся Витебской области примут участие в республиканском субботнике

15 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В республиканском субботнике 17 апреля примут участие более 300 тыс. трудящихся Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Петр Гнутенко.

Жители области будут трудиться на своих рабочих местах, участвовать в работах по благоустройству и приводить в надлежащее состояние историко-культурные ценности, наводить порядок на территориях населенных пунктов. "Поставлена также задача подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. В республиканском субботнике примут участие более 300 тыс. трудящихся", - рассказал Петр Гнутенко.

Денежные средства, заработанные на субботнике, в том числе добровольные взносы трудящихся, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции или работ, оказанием платных услуг, перечисляются на счета горисполкомов и райисполкомов с последующим перечислением на счет Витебского областного исполнительного комитета. Из общей суммы 50% денежных средств будут направлены Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению, частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для вакцинации жителей области. Оставшиеся 50% будут направлены на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

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