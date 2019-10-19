Более 300 тыс. жителей Гомельской области принимают участие в масштабном благоустройстве региона

19 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Более 300 тыс. жителей Гомельской области принимают сегодня участие в региональному субботнике и республиканской добровольной акции "Чистый лес", сообщил журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешнее масштабное мероприятие поможет сделать чище и красивее наши города и деревни, леса и дворы. Например, только за одну неделю мы посадили более 35,6 тыс. деревьев: свыше 70% в городах, около 30% - в сельских населенных пунктах. Сегодня же в области на различных участках трудятся более 300 тыс. жителей. Работу продолжим, чтобы благоустроить наши территории, придать им уют и комфорт", - сказал Геннадий Соловей.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется участкам леса, вырубленным после поражения короедом. Например, на участке Макеевского лесничества в Гомельском районе, где в составе трудового десанта облисполкома работал и руководитель региона, сегодня высадили более 7,5 тыс. сосен и берез. Эта делянка в 1,3 га пострадала от жука, поэтому здесь были вырублены деревья, сожжены остатки, проведены все необходимые мероприятия по подготовке почвы для новых насаждений. К посадке молодого леса участники акции подошли со всей ответственностью. Правила, технологию работ объяснили специалисты. Посадочный материал - из постоянного лесного питомника Гомельского опытного лесхоза.

Сотни деревьев сегодня высадили и в областном центре. В масштабном озеленении и уборке Гомеля приняли участие представители власти, трудовых коллективов, студенты, школьники, небезразличные к облику города гомельчане. В списке выполненных работ также уборка опавшей листвы, наведение порядка на различных территориях, детских площадках.

В Жлобинском районе на 15 лесных гектарах появились молоденькие саженцы сосны. Во время субботника навели порядок и вдоль трасс М5 и Р149, в местах массового отдыха и других локациях.

Более 77 км полос отвода дорог, а также свыше 40 км лесополосы вдоль трасс очистили от мусора в Житковичском районе. Здесь тоже появились новые зеленые зоны.

Всего же нынешней осенью в населенных пунктах Гомельского региона намерены высадить более 45,5 тыс. деревьев. В соответствии с поручением Президента предусмотрено повышение уровня озеленения городов, включая райцентры, до 40%, в том числе жилых районов и микрорайонов - не ниже 30%. Исходя из этого обозначены задачи на месячник по благоустройству и наведению порядка на земле в области.-0-