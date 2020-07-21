Более 300 украинцев получили пропуска для сбора ягод в Ольманских болотах

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Места упрощенного пропуска граждан Украины с целью сбора ягод сегодня начали функционировать на территории Полесского лесхоза, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

На участке Пинского пограничного отряда открылись три места пропуска в направлении украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань. Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины и только с целью сбора дикоросов в течение установленного срока.

На основе ранее полученных пропусков в пограничную полосу законное право посещать белорусскую территорию имеют почти 800 граждан Украины. Они же уплатили в бюджет Столинского района госпошлину в размере 10 базовых величин (1 БВ - Br27) за посещение республиканского заказника "Ольманские болота". Уже сегодня утром пинские пограничники пропустили более 310 украинцев, около 30 из них несовершеннолетние.

"Согласно двухстороннему соглашению, как и в прошлые годы, пропуск должен был начаться с 1 июля, но коррективы внесла эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом. За несколько недель в адрес погранслужбы Беларуси поступило несколько обращений об открытии пропуска. По официальной информации украинской стороны, в этом приграничном районе ситуация с COVID-19 не вызывает опасений. Учитывая тот факт, что сбор дикоросов для жителей украинского приграничья является одним из основных источников заработка, было принято решение открыть места упрощенного пропуска. Кроме того, принято во внимание, что в местах посещения на территории нашей страны отсутствуют белорусские населенные пункты", - прокомментировал Михаил Бут-Гусаим.

В этом году в подразделения границы на данном направлении поступил современный снегоболотоход "Шерп". С его помощью пограничники могут быстро и оперативно передвигаться на самых труднодоступных участках границы.

Второй этап упрощенного пропуска граждан Украины (для сбора клюквы) запланирован на 1 сентября. При этом все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и степени пожароопасности в данном регионе.-0-

Фото Пинского пограничного отряда