Более 31 тыс. педагогов работают в системе образования Брестской области

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Брестской области работают более 31 тыс. педагогов. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Практически половина педагогов региона трудятся учителями в учреждениях общего среднего образования. Ежегодно в коллектив вливаются около 600 молодых специалистов. "Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, мы не могли проигнорировать их профессиональный праздник. Организовали торжественное мероприятие, соблюдая рекомендации медиков. Пригласили в Брест лучших педагогов со всей области", - отметил Юрий Просмыцкий.

Приглашение на праздник в областном Центре молодежного творчества получили почти 300 человек. Это опытные педагоги, новаторы и молодые специалисты - работники детских садов, учителя школ и гимназий, преподаватели лицеев и колледжей. Лучшие работники награждены грамотами Министерства образования, Брестского облисполкома, профсоюза.

С профессиональным праздником педагогов поздравил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Высказал слова признательности и благодарности за кропотливый труд. "Какую ни возьми сферу деятельности, успехи и достижения в ней мы преломляем на вклад учителя. Наши педагоги - профессионалы своего дела. Мы прекрасно видим результаты их работы в масштабах страны и области. Насколько результативна система образования, настолько можно быть уверенным в дальнейшем развитии государства", - подчеркнул он.

Особые слова благодарности в адрес педагогов высказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Завершилось мероприятие концертом с участием творческих коллективов.-0-