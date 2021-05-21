Более 320 участников выйдут на старт Сожского полумарафона

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сожский полумарафон пройдет в Гомеле 22 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Любителям бега предлагается три дистанции - 21 км 97 м, 10 км и 5 км. Участвовать могут те, кто прошел регистрацию. Заявки поступили от 321 человека. Из них 130 побегут полумарафон, 70 человек - 10 км и 121 - 5 км. Бегуны отправятся по маршруту по дворцово-парковому ансамблю. Старт в 22.00 на набережной Сожа.

Нагрудный номер участника можно получить 22 мая с 18.00 до 21.30. Для этого необходимо предъявить удостоверение личности, медицинскую справку или согласие на участие, квитанцию об оплате.

Финишеры получат памятную медаль. На полумарафонской дистанции и на 10 км призы вручат участникам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места.

Сожский полумарафон нацелен на популяризацию и развитие массового бега как одной из перспективнейших и доступных форм занятий физической культурой, повышение эффективности спортивно-массовой работы. Организаторы спортивного праздника - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома и областная организация общественного объединения Белорусской федерации легкой атлетики.-0-