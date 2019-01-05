Более 330 единиц спецтехники работают на уборке снега в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 330 единиц спецтехники и 565 человек заняты на уборке снега в столице в дневную смену. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" по содержанию объектов благоустройства Олег Лукашенко.

"Работы по уборке снега в Минске ведутся в штатном режиме - круглосуточно. Уже заступила дневная смена - на улицах работают 332 единицы техники, 565 человек заняты на очистке остановочных пунктов и подходов к пешеходным переходам, других участков. Техника сначала проходит центральные улицы, затем распределяется по второстепенным", - сказал Олег Лукашенко.

За сутки уже израсходовано 792 т противогололедного реагента (галит марки А) и 1084 т песко-соляной смеси.

Он подчеркнул, что сейчас снегопад прекратился, уборщики торопятся расчистить снег, пока тот не растаял. При необходимости будет привлечена дополнительная техника и люди.

Между тем на сайте ГП "Минсктранс" не сообщается об остановках в движении общественного транспорта из-за непогоды.

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