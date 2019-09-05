Более 33,5 тыс. детей будут заниматься в спортшколах Гомельской области в этом учебном году

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 33,5 тыс. учащихся будут заниматься в спортивных школах Гомельской области в наступившем учебном году, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский.

"Эти дети прошли углубленное медицинское обследование, получили медицинский допуск к занятиям спортом. В районах уже провели предварительную тарификацию, определены нагрузки на тренерский состав. Сейчас стоит задача укомплектовать группы начальной подготовки, исходя из возможностей спортивной базы региона", - рассказал Денис Езерский.

Всего в Гомельской области функционируют 77 спортивных школ (СДЮШОР И ДЮСШ).

По словам Дениса Езерского, в регионе сформирована стратегия по развитию видов спорта. 15 из них признаны приоритетным в Гомельской области. Это прежде всего олимпийские виды: гребля, игровые виды, единоборства, легкая и тяжелая атлетика. Всего же в области культивируют более 150 видов спорта, и каждому их них уделяется внимание.

На укрепление материально-технической базы учебно-спортивных учреждений и физкультурно-спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря, экипировки в этом году выделено более Br5 млн, уточнил начальник управления.

Сегодня на коллегии управления спорта и туризма в облисполкоме была рассмотрена готовность специализированных учебно-спортивных учреждений к учебному году и отопительному сезону. На эти цели в регионе уже использовано Br764,7 тыс. Из них почти Br528 тыс. - бюджетные средства, свыше Br93,4 тыс. - собственные (внебюджетные), более Br140 тыс. - спонсорские, еще Br3,1 тыс. - благотворительные. Как было отмечено, паспорта готовности все учреждения получили в августе.

Участники коллегии подвели итоги подготовительной работы, обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов обратил внимание руководителей спортучреждений, что в работе по различным направлениям важно оценивать реальную картину, а также имеющиеся резервы. В приоритете также создание безопасных условий.-0-