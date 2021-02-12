Более 340 ребят поучаствуют в конкурсе робототехники "Дорога в будущее" в Боровлянах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурсе робототехники "Дорога в будущее" в Боровлянах 13 февраля работы представят более 340 ребят со всей страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.

"Конкурс проводим ежегодно. Заявки принимаем со всей страны. Любителей собирать роботов и программировать их движения с каждым годом становится все больше. В этот раз в мероприятии изъявили желание поучаствовать 348 парней и девушек в разных возрастных категориях в составе 223 команд", - рассказала Софья Филистович.

Ребята представят свои технические разработки по 12 направлениям, среди которых робототехника на основе конструкторов Lego, "РобосумоLEGO", "Траектория", "Следование по линии. PRO", "Следование по линии. Juniors", "Следование по линии. Образовательные конструкторы", Roborace. PRO, Roborace. PROmini, "Roborace. Образовательные конструкторы", "Большое путешествие. Младшая категория", "Большое путешествие. Старшая категория". "Разделение по номинациям основано на возрастной разнице участников, размерах роботов, а также платформе, которая использовалась для их изготовления, - рассказала Софья Филистович. - Во время соревнований проверят, насколько правильно ребята собрали и запрограммировали роботов, через заезды на дистанции и различные другие задания, после чего определят победителей в каждом направлении и наградят их кубками, дипломами и ценными призами".

Организуют конкурс главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета, Минский областной институт развития образования, Ассоциация по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий "Образование для будущего" и Центр технологической поддержки образования "Интегратор".-0-