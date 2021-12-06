Более 35 неучтенных мест захоронения мирных жителей времен ВОВ установила Могилевская прокуратура

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В этом году органами прокуратуры Могилевской области установлено в регионе более 35 ранее не учтенных мест захоронений мирных граждан времен Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря изучению архивных документов, свидетельствам очевидцев тех событий, информации, которая есть в архивах музеев. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель прокуратуры по Могилевской области Елена Шумейко.

"Для установления фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период органами прокуратуры региона проделана большая работа. Были опрошены почти 2 тыс. человек. Это выжившие узники концлагерей и их родственники, ветераны, очевидцы тех событий, их родные. На сегодняшний день мы смогли установить 37 ранее не учтенных мест захоронений мирных жителей, которые в годы Великой Отечественной войны погибли от рук немецко-фашистских захватчиков", - рассказала Елена Шумейко.

Так, по свидетельствам местных жителей, в деревне Усакино Кличевского района было установлено 3 места захоронения. Здесь покоятся более 100 человек - старики, женщины и дети. Кличевские леса во время Великой Отечественной войны были одной из самых крупных партизанских зон. И здесь каратели никого не щадили. За годы войны здесь было сожжено более 80 деревень.

"На территории Кличевского района сейчас находится 58 воинских захоронений. Из них 10 - захоронения жертв нацизма. В региональном банке данных содержится более 2 тыс. имен. Это все те, кто помогал в борьбе с фашизмом. И мы продолжаем работу по установлению тех имен, что до сих пор остались неизвестными", - отметила ответственный специалист по вопросам увековечения памяти жертв войн Кличевского райисполкома Елена Ярошко.

Работы по установлению неучтенных мест захоронений мирных жителей будут продолжаться. "Мы продолжаем работать с документами, устанавливать свидетелей тех страшных событий, находить их родственников - это кропотливый и сложный процесс. Однако благодаря этому у нас есть возможность восстановить картины тех карательных операций, которые устраивали на территории Беларуси немецко-фашистские захватчики, - отметила Елена Шумейко. - Кроме этого, так мы сохраняем достоверную историю Великой Отечественной войны".-0-