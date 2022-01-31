Более 350 тыс. человек обратились в службу "Одно окно" Минска в 2021 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в минувшем году обращались в службу "Одно окно" по вопросам жилищных правоотношений, получения выписок и другим более 350 тыс. раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Минское городское агентство обслуживания населения" Александр Ефимов.

"За 2021 год в службу "Одно окно" обратились более 350 тыс. заинтересованных лиц. Это на 5% больше, чем в 2020 году, - сказал Александр Ефимов. - Услуги "Одного окна" всегда востребованы у жителей Минска. В основном обращаются по вопросам жилищных правоотношений, сферы социальной защиты, адресной социальной помощи, предоставления выписок о получении и повышении пенсии".

Он добавил, что в настоящее время проведена работа по взаимодействию с ID-картами граждан. "Чтобы получить необходимую информацию с ID-карты, нами проведена доработка нашего программного комплекса во взаимодействии с единой системой цифровизации физических и юридических лиц, где мы можем уже получить необходимые данные о составе семьи, о месте жительства и другие, которые содержатся в карте", - сказал директор предприятия.

Итоги работы службы "Одно окно" рассмотрены сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Глава столицы Владимир Кухарев также интересовался, созданы ли должные условия для обслуживания граждан, в том числе в администрациях районов, где через "Одно окно" принимают заявления заинтересованных лиц, проводят административные процедуры (касающиеся компетенции не только местных, но и республиканских органов госуправления) и выдают решения по ним.-0-