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01 ноября 2021, 10:07

Более 350 нарушений ПДД пешеходами выявлено в Минске за выходные

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 350 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инспекторами ГАИ выявлено 353 факта нарушений ПДД пешеходами, а также 44 нетрезвых пешехода. К ответственности привлечены 187 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения", - рассказали в ГАИ.

Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, 123 оштрафованы за превышение скорости.

Сотрудники ГАИ пресекли 81 факт управления транспортными средствами бесправниками.

За прошедшие двое суток зарегистрировано 117 ДТП, в которых три человека получили травмы.-0-

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