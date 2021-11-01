Более 350 нарушений ПДД пешеходами выявлено в Минске за выходные

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 350 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Инспекторами ГАИ выявлено 353 факта нарушений ПДД пешеходами, а также 44 нетрезвых пешехода. К ответственности привлечены 187 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения", - рассказали в ГАИ.
Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, 123 оштрафованы за превышение скорости.
Сотрудники ГАИ пресекли 81 факт управления транспортными средствами бесправниками.
За прошедшие двое суток зарегистрировано 117 ДТП, в которых три человека получили травмы.-0-