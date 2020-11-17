Более 350 объектов вовлечено в хозоборот за январь-октябрь в Витебской области

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за январь - октябрь вовлечено в хозяйственный оборот 352 неиспользуемых объекта недвижимости, в том числе 27 республиканской и 212 коммунальной собственности, 65 собственности союза потребительских обществ, 48 собственности ОАО, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Основным способом сокращать простаивающую недвижимость остается продажа. Информация о предлагаемых к продаже объектах, объявленных аукционах, неиспользуемом имуществе организаций и предприятий региона, нормативной базе в сфере имущественных отношений размещена на сайтах органов госуправления, направлена организациям, содействующим развитию предпринимательства и бизнеса, в СМИ, МИД. При этом сведения постоянно актуализируются.

За январь - октябрь комитет "Витебскоблимущество" организовал 459 аукционов. 109 из них прошли результативно. На них было продано 114 объектов недвижимости на сумму более Br2,9 млн, в том числе 22 объекта республиканской собственности на сумму Br815,6 тыс. и 92 объекта коммунальной собственности на Br2,1 млн.

Всего в списки подлежащих вовлечению в хозоборот или сносу на 2020 год включено 548 объектов коммунальной собственности. Из них 403 подлежат продаже, сдаче в аренду, передаче или внесению в уставный фонд, 21 - использованию в собственных целях, 124 - списанию (сносу). Аналогичным образом предстоит разрешить ситуацию по 48 объектам республиканской собственности, 55 объектам собственности союза потребительских обществ и 100 объектам собственности ОАО.

На 1 октября общая площадь объектов недвижимости в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц составляет около 10 млн кв.м. Из них 316,7 тыс. кв.м (3,2%) сдано в аренду; по договорам безвозмездного пользования передано 924 тыс. кв.м (9,3%). Неиспользуемая площадь по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 92,1 тыс. кв.м (10%).-0-