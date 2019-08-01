Более 350 организаций создано в Гомельской области в I полугодии

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за шесть месяцев этого года созданы 354 организации, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего количества новых предприятий более трети (122) зарегистрированы в производственной сфере, из них в промышленности - 78. В сфере услуг начали работу 232 новые организации, больше всего в торговле (107) и транспорте (35). На вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий по итогам января-марта трудоустроены свыше 1,6 тыс. человек.

В январе-июне в регионе зарегистрированы более 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Андрей Конюшко обратил внимание руководителей территорий, что необходимо продолжить работу по созданию условий для появления новых ИП и эффективной работы существующих.

Заместитель председателя облисполкома добавил, что в регионе по итогам полугодия начисленная средняя заработная плата превысила Br930, в том числе по итогам июня составила практически Br970. Есть все предпосылки, чтобы поставленная задача достичь Br1 тыс. была выполнена по результатам года, резюмировал Андрей Конюшко.-0-