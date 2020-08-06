6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 школьных базаров работают в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания, начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 15 июля по всей стране стартовали мероприятия по расширенной продаже товаров для школьников к новому учебному году. Во всех регионах страны организована работа более 350 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, оформлены уголки школьника и первоклассника, выделены дополнительные места для продаж. Для информирования покупателей тематически оформлены торговые залы и витрины, размещены вывески и планшеты-указатели", - рассказала Наталья Мельникова.

Продажу товаров для учащихся в Беларуси проводят более 10 тыс. розничных торговых объектов. В них представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров, школьно-письменных принадлежностей. Порядка 500 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, из них - 285 новые. "Гардероб одежды делового стиля можно дополнить трикотажными изделиями. Кроме того, в продаже есть ассортимент одежды и обуви для занятий физкультурой и спортом", - добавила она.

Школьникам предлагается около100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые оснащены светоотражающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах. К новому учебному году также предлагается разнообразный ассортимент письменных и канцелярских принадлежностей: тетради, альбомы, ручки, карандаши и многое другое.

"Школьный ассортимент сформирован преимущественно товарами белорусского производства. Для полного обеспечения покупательского спроса недостающий ассортимент восполняется за счет импорта", - сказала представитель МАРТ.

Как отметила Наталья Мельникова, по информации столичных универмагов, в 2020 году цены на одежду для учащихся от отечественных предприятий преимущественно не изменились к уровню прошлого года.

Постоянно проводятся мероприятия и акции по продаже товаров со скидками, предлагаются программы кредитования и рассрочки. Кроме того, торговые организации Беларуси проводят акции социальной направленности, предусматривающие предоставление скидок многодетным семьям, домам семейного типа, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Предусмотрено и оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента, подгонка одежды по фигуре.

Вопросы бесперебойного обеспечения товарами школьного ассортимента в период повышенного спроса находятся на постоянном контроле МАРТ, облисполкомов, Минского горисполкома.-0-