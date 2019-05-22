Более 35,5% обратившихся в службу занятости Минска инвалидов смогли найти работу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 35,5% людей с инвалидностью, обратившихся за содействием в трудоустройстве, смогли найти подходящее рабочее место. Об этом сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Эффективность трудоустройства среди граждан в этом году - больше 35,5%. Этот уровень у нас повысился, прежде был 28%. По республике он составляет в среднем 43%. Мы принципиально изменили подходы по вовлечению людей с инвалидностью в активную жизнь. От заявительного принципа перешли к выявительному. Раньше ждали, когда человек, получив индивидуальную программу реабилитации, придет к нам, чтобы трудоустроиться. А сегодня запрашиваем все такие программы реабилитации и приглашаем их получателей для возможного содействия в трудоустройстве", - сказала Жанна Романович.

Профессии, по которым могут трудоустроиться люди с инвалидностью, разные - кладовщик, комплектовщик, укладчик товаров, оператор ПВМ, администратор, кассир. "Сегодня мы имеем 17 тыс. вакансий и готовы дать каждому работу. Другой вопрос - готов ли к этому человек. Есть и вопросы к нанимателю. Поэтому сейчас рассматриваются изменения в законодательство - о квотировании рабочих мест для инвалидов", - добавила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите. Кроме того, предлагаются 33 профессии, по которым возможно переобучение данной категории граждан (например, на работника зеленого строительства - для людей с особенностями слуха).

При этом Жанна Романович с сожалением отметила, что активность самих инвалидов в поиске занятости и желание работать невелики.-0-

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