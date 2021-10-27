Более 38 тыс. жителей Гомельской области в январе-сентябре прошли скрининг рака

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 38,4 тыс. жителей Гомельской области прошли скрининг разных видов рака в январе - сентябре 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Лось.

Главврач подчеркнул: плановая помощь в диспансере из-за эпидситуации не прекращалась, программы скрининга не останавливались. Например, скрининговую маммографию в регионе в январе - сентябре прошли 11 786 женщин в возрасте 50-69 лет, рак молочной железы выявлен у 62 из них. Дмитрий Лось напомнил, что для улучшения доступности онкологической помощи, а также для раннего выявления злокачественных новообразований в Гомельской области продолжает работать передвижной маммографический комплекс "Маммоэкспресс". В январе - сентябре маммографические исследования прошли жительницы Ветковского, Кормянского, Лоевского, Брагинского, Лельчицкого, Октябрьского и Хойникского районов - всего обследовались 2433 женщины. На 1 ноября запланирован выезд в Петриковский район.

Тест на ПСА (простатический специфический антиген) при скрининге выполнили 23 405 мужчин 50-65 лет, рак простаты обнаружен у 87 пациентов.

Число мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет, которые прошли скрининг на колоректальный рак, составило 3280. Рак выявлен у 10 человек.

"В целом в январе - сентябре этого года в области при скрининге выявили 159 случаев рака, за 9 месяцев прошлого года - 118 случаев", - уточнил главный врач.

Дмитрий Лось отметил, что не прекращается обновление, совершенствование материально-технической базы диспансера. "В этом году у нас появилась новая лапароскопическая стойка для выполнения операций онкобольным из мини-доступа. Ее приобрели за счет средств государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021-2025 годы. Благодаря тому, что в регионе активно проводятся скрининговые программы, заболевания у пациентов выявляют на ранних стадиях, которые можно лечить через мини-доступы. Новое оборудование позволило расширить спектр операций - и в гинекологии, и в урологии, и в абдоминальной хирургии", - рассказал он.

По словам главного врача, пандемия хоть и внесла определенные коррективы, на помощи онкобольным это не сказывается. "Один корпус диспансера перепрофилирован под работу с COVID-пациентами. Все онкоотделения из этого корпуса переведены на другие площади, и пациентам в полном объеме оказывается плановая помощь. Перечень операций, которые мы выполняем, не уменьшился, объем оказания химиотерапевтической и радиологической помощи не изменился", - подчеркнул руководитель медучреждения.

Запись на прием идет в обычном режиме. "Очередности на госпитализацию сейчас нет. Мы можем госпитализировать пациента прямо в день его обращения и при необходимости буквально в течение недели прооперировать", - сказал Дмитрий Лось.

В диспансере выполняют все рекомендуемые противоэпидемические меры. На входе пациентам измеряют температуру, повсеместно расположены санитайзеры, соблюдаются социальное дистанцирование и масочный режим. Что касается вакцинации работников, то более 82% сотрудников диспансера уже привиты, и этот процесс продолжается.

"К сожалению, рак на карантин не ходит. И если мы остановим плановую работу, то буквально через год-полтора увидим людей в запущенных стадиях, когда оказать необходимую медицинскую помощь будет очень сложно. Снизится и качество лечения, и продолжительность жизни пациента. Поэтому оказание плановой помощи не прекращалось и не прекращается", - резюмировал главврач.-0-