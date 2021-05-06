Более 380 придорожных объектов торговли и общепита расположены в Минской области

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 380 объектов торговли и общепита расположены вдоль дорог на территории Минской области. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Развитие придорожного сервиса в Беларуси: меры по повышению качества услуг" заместитель начальника главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета Ирина Иванович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Минской области расположено 383 объекта торговли и общественного питания, из них 221 объект общепита и 162 - розничной торговли. Часть объектов расположена на республиканских дорогах, порядка 10% - на местных", - сказала Ирина Иванович.

По ее словам, около 40% всех придорожных объектов торговли и общественного питания по стране находятся в Минской области. "Это связано с тем, что все дороги республиканского значения идут в столицу и максимальное сосредоточение объектов - также на территории нашей области", - пояснила замначальника главного управления.

Ирина Иванович рассказала, что ведется постоянная работа с субъектами в части обеспечения высокого уровня услуг. "Колоссальная работа была проведена еще к чемпионату мира по хоккею в 2014 году и недавно прошедшим Европейским играм. Никаких нареканий от посетителей, иностранных гостей мы не получали. Для удобства расчета покупателей максимально все объекты оборудованы терминалами, порядка 90% подключены к беспроводной сети Wi-Fi, реализовывается сувенирная, печатная продукция. Совместно с райсполкомами, Министерством спорта и туризма разработаны брошюры, где собраны воедино все придорожные объекты общепита и торговли, а также карты с нанесением достопримечательностей и обозначением названных объектов, - отметила она. - У нас порядка 90% объектов обеспечивают беспрепятственный вход, остальные находятся в стадии реконструкции. На отдельных объектах предлагаются услуги душа, стирки белья - как правило, они востребованы у водителей, которые едут транзитом через Беларусь".

Всю информацию о сети объектов придорожного сервиса по Минской области можно найти на сайте облисполкома. "По мере необходимости эти данные мы обновляем", - добавила Ирина Иванович.-0-

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