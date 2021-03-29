Более 4 млн саженцев планируют высадить в Гродненской области в "Неделю леса"

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В "Неделю леса" в Гродненской области планируется высадить около 4,2 млн саженцев на площади в 750 га. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля. Акция стала традиционной, проводится она уже в 14-й раз. В 2020 году в Гродненской области участие в ней приняли свыше 5,5 тыс. человек - за неделю было высажено более 3,5 млн саженцев.

"В этом году мы ожидаем, что в акции примут участие около 6 тыс. жителей области. В период ее проведения будет высажено 4,2 млн саженцев на площади 750 га", - отметили в Гродненском ГПЛХО. Особое внимание будет уделено созданию новых лесов на территориях, поврежденных вредителями, болезнями, пожарами, ветровалами.

Например, на территории Гожского лесничества под Гродно в 2019 году серьезный пожар повредил 775 га леса. Тогда было вырублено свыше 500 га поврежденного леса. "В соответствии с рекомендациями лесовосстановление на гарях проводится на второй и третий год после пожара. В этом году, в том числе и во время "Недели леса", здесь планируется восстановить около 200 га леса. В основном это будет посадка березы и посев сосны", - рассказали в Гродненском ГПЛХО.

В целом по области основную часть вновь создаваемых лесов составляют хвойные насаждения (76%), твердолиственные породы, в том числе дуб, клен, ясень (12%), а также березовые и ольховые насаждения (12%). Кроме основных лесообразующих пород создаются лесные культуры из редко встречаемых в стране пород - бука европейского, лиственницы, клена, липы и березы карельской.

Лесоводы Гродненской области располагают всем необходимым для возобновления лесов в регионе. В области есть 9 базисных питомников общей площадью почти 200 га. В прошлом году лесхозы вырастили 44 млн сеянцев и саженцев.

Организатором акции традиционно выступит Министерство лесного хозяйства. Главная цель "Недели леса" - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров всем необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.-0-