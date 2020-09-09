Более 4 тыс. кружков и объединений по интересам доступны для юных жителей Гродненской области

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях дополнительного образования Гродненской области в новом учебном году для учащихся доступны более 4 тыс. кружков, секций, объединений по интересам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Гродненского государственного областного дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

Заниматься в кружках и секциях будут около 45 тыс. юных жителей региона, с которыми будут работать более 1,6 тыс. педагогов. Структура допобразования представлена как многопрофильными учреждениями, так и тематическими, в том числе центрами технического творчества, центрами туризма и краеведения, а также эколого-биологической и спортивной направленности.

"Всего действуют 39 учреждений дополнительного образования. Найти направление, наиболее соответствующее возрасту, интересам учащегося не составит труда. Выбор широк - от прикладного декоративного искусства до робототехники, от туризма до хореографии и спортивных секций. Постоянно совершенствуется база учреждений, ведь конкуренция в этой сфере постоянно растет, поэтому необходимо предложить детям и их родителям современные и качественные услуги. Важно, что большинство занятий организованы на бесплатной основе", - отметила Татьяна Осмоловская. К слову, более половины объединений по интересам работают в вечернее время и в выходные дни.

Более 250 объединений по интересам доступны для учащихся в Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи. Сейчас здесь занимаются более 2,7 тыс. юных жителей города. К началу учебного года они получили подарок: после реконструкции во дворце открылся бассейн. Заниматься здесь будут около 800 ребят. Также во время капитального ремонта обновили спортивный зал для занятий гимнастикой, дзюдо, борьбой и другими неигровыми видами спорта. Возведена пристройка, где появились помещения для занятий шахматами и шашками. Продолжается и благоустройство территории вокруг дворца.

Сейчас в регионе проходит неделя допобразования: есть возможность выбрать и записаться на интересующие занятия. Вся информация представлена на порталах учреждений.-0-