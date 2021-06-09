Более 4 тыс. многодетных семей Минска уже улучшают жилищные условия

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О принимаемых мерах по улучшению жилищных условий нуждающихся, прежде всего многодетных семей, шла речь на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

С начала 2021 года на учет нуждающихся в столице принято 408 многодетных семей. Каждой из них уже предложен вариант улучшения жилищных условий.

Всего в Минске на сегодняшний день в очереди находится почти 6 тыс. многодетных семей, из них более 4 тыс. уже улучшают жилищные условия.

Обсуждались на совещании и вопросы вакцинации населения, благоустройства города и обеспечения общественного порядка. Глава Минска Владимир Кухарев поставил задачу ускорить цветочное оформление столицы, продолжить ремонт дворовых проездов, обеспечить проведение выпускных вечеров на высоком организационном уровне, соблюдая необходимые меры безопасности и охраны общественного порядка.-0-