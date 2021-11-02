Более 4 тыс. особей щуки запустили в водоем нацпарка "Браславские озера"

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В озеро Снуды национального парка "Браславские озера" запустили более 4 тыс. особей молодняка щуки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Рыбопосадочный материал взяли из питомника "Мекяны" нацпарка. До становления льда на озере планируется выпустить еще свыше 6 тыс. мелких щук. Кроме того, в апреле этого года "Браславские озера" выпустили 1,36 млн личинок щуки в пять водоемов - Богдановское, Бужа, Войсо, Дрисвяты и Струсто.

Половой зрелости щука достигнет через три-четыре года. Так как она ценный вид рыбы, для нее установлена мера вылова в 40 см при промысловом и любительском рыболовстве. Поэтому при добыче рыбы, не достигшей длины 40 см, важно выпускать ее в живом виде обратно в водоем. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность. Закупку рыбопосадочного материала и зарыбление национальный парк "Браславские озера" проводит за средства от продажи путевок на платное любительское рыболовство.-0-