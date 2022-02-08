Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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08 февраля 2022, 14:46

Более 40% многодетных семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива
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8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области более 40% многодетных семей досрочно воспользовались средствами семейного капитала. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Тарасенко на коллегии по итогам работы за 2021 год, передает БЕЛТА.

"Сегодня семья является приоритетом социальной политики, потому что без крепкой ячейки общества нет сильного государства, - отметила Светлана Тарасенко. - Каждая семья, и особенно многодетная, должна знать о предоставляемых льготах и гарантиях. Так, с 2015 года семейный капитал в регионе получили более 11,6 тыс. семей. Из них более 40% досрочно воспользовались этими средствами - в основном для улучшения жилищных условий. Орденом Матери в области награждены почти 1,37 тыс. многодетных матерей, из них 164 - в 2021 году".

Светлана Тарасенко подчеркнула, что итоговая коллегия проходит в преддверии большого и значимого события в жизни страны - референдума по внесению изменений и дополнений в Основной закон государства: "Вынесенный на обсуждение проект Конституции базируется на мощном социальном блоке: документ четко определяет и закрепляет основные ориентиры в вопросах социальной политики". Именно поэтому каждое направление работы комитета важно и нужно, так как ориентировано на помощь и поддержку определенной категории граждан.

"Поддержание достойного уровня и условий жизни пожилых граждан, бережное к ним отношение - особую важность этим направлениям несомненно придает Год исторической памяти, объявленный главой государства, - продолжила она. - Ветераны, которых в области осталось чуть более двух сотен, должны чувствовать повседневное внимание и заботу. В минувшем году хорошо зарекомендовала себя акция "Ветеран живет рядом", к которой подключились абсолютно все, включая гражданский сектор. Такие мероприятия нужны и должны быть обязательно продолжены".

В 2021 году обеспечено стабильное функционирование пенсионной службы области: производились своевременное назначение и перерасчет пенсий и пособий. В органах по труду, занятости и социальной защите региона различные виды пенсий получают 277,3 тыс. человек. Только за прошлый год назначено 10,4 тыс. новых пенсий, а также 9,1 тыс. пособий семьям, воспитывающим детей. На выплату пенсий и пособий направлено Br1,8 млрд.

"Сегодня все усилия службы занятости и постоянно действующих комиссий должны быть направлены на максимальное вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан, - отметила Светлана Тарасенко. - В условиях, когда отдельные организации испытывают реальную потребность в кадрах, назрела необходимость заключения с ними "дорожных карт" по сотрудничеству. Такая форма работы с нанимателями должна быть детально проработана всеми горрайисполкомами, и не только по имеющимся вакансиям, но и с учетом перспективной потребности в кадрах".

Уровень зарегистрированной в регионе безработицы на 1 января 2022 года составил 0,2% к численности рабочей силы (при прогнозе не более 1%). Оказано содействие в трудоустройстве 17 тыс. граждан, в том числе 7,4 тыс. безработных. В условиях расширения дистанционных услуг большая ставка в вопросах оперативного поиска работы делается на электронные ярмарки вакансий. В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2021 году организовано обучение 765 граждан, в том числе 542 человек - по запросу нанимателя. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по области за 2021 год составила почти Br1,16 тыс., темп ее роста к 2020 году обеспечен на уровне 113,5%, или на 3,7% в реальном исчислении.-0-

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