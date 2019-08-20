Более 40 новых автобусов пополнят школьный автопарк Витебской области

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 40 новых автобусов поступят в школы Витебской области к 2019/2020 учебном году. На эти цели было направлено Br4,6 млн бюджетных средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

Транспорт приобретается разной вместимости, что наряду с обновлением схемы оптимальных маршрутов позволит в полной мере обеспечить потребности в подвозе детей и повысить энергоэффективность работы автопарка за счет разумного перераспределения транспорта, отметил собеседник.

По области в новом учебном году в подвозе нуждается 10,1 тыс. школьников. Для этих целей будет задействовано 267 единиц транспорта, включая новую технику. В среднем в каждый район приобретается по два автобуса. Например, в Лепельский уже поступили новенький школьный автобус на 22 места и еще один меньшей вместимости со специальным подъемником для колясочников, который будет задействован для подвоза детей, в том числе с ограниченными возможностями, в местный Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Наибольшее количество транспорта (5 единиц) поступит в этом году в Витебский район, где в подвозе нуждается 690 учащихся.

Всего за последние три года школьный автопарк Витебской области пополнился более 120 новыми автобусами.-0-