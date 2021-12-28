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28 декабря 2021, 16:21

Более 40% поступлений в областной бюджет обеспечено плательщиками Могилева

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 40% поступлений в бюджет Могилевской области за январь-ноябрь 2021 года обеспечено плательщиками Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре региональной инспекции МНС.

"Плательщики Могилева пополнили областной бюджет за 11 месяцев текущего года на Br632,7 млн (43,3% от общих поступлений), - уточнили в пресс-центре. - В число крупнейших плательщиков вошли РУП "Могилевэнерго", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве и ЗАО "Завод полимерных труб". Доля их поступлений в бюджете города составила 23,2%, или Br146,7 млн".

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц - Br217 млн, или 34,3%, налога на добавленную стоимость - почти Br160 млн (25,2%), налога на прибыль - Br68,7 млн (10,9%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале - Br46,5 млн (7,4%), налога при упрощенной системе налогообложения - Br32,7 млн (5,2%).

74,2% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района областного центра и 25,8% - Октябрьского.-0-

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