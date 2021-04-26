Более 40 предприятий Брестской области поучаствуют 28 апреля в электронной ярмарке вакансий

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 28 апреля проведут региональную электронную ярмарку вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

К ярмарке присоединятся более 40 предприятий и организаций области, которые предложат свыше 800 вакансий. Ознакомиться с ними соискатели смогут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 13.00. У желающих трудоустроиться будет возможность задать интересующие вопросы, отправить резюме, получить консультации и приглашения на реальное собеседование.

Например, в Бресте для участия в электронной ярмарке вакансий заявлены электромеханический завод, "Брестское пиво", областная клиническая больница, предприятие "Брестский общественный транспорт". Они предлагают 180 свободных рабочих мест.

Во время ярмарки вакансий комитет по труду, занятости и социальной защите организует онлайн-консультирование по поводу занятости. Вопросы можно задать по телефону 8(0162) 20-49-19 или прислать на электронный почтовый ящик ebrestktzsz@mintrud.by. Консультирование в это время также будут проводить специалисты службы занятости в Бресте, Барановичах, Пинске и районах.-0-