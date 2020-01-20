Более 40 проектов по улучшению качества воды планируют реализовать в Гомельской области

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 проектов по подпрограмме "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы планируют реализовать в Гомельской области в 2020 году, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом региону на 2020 год подпрограммой доведено строительство не менее 40 станций обезжелезивания. "Мы делаем задел на будущее, и в план включен 51 объект: 50 станций обезжелезивания и подключение одного населенного пункта к существующей системе водоснабжения", - отметил Дмитрий Згурский.

На 20 января пять объектов по строительству станций обезжелезивания уже получили положительное заключение экспертизы: по одному в Жлобинском, Лоевском, Чечерском и два в Мозырском. При этом для двух станций закупается оборудование.

На рассмотрении экспертизы находятся 10 объектов, по которым идет устранение замечаний. По 35 ведется разработка проектной документации. Дмитрий Згурский обратил внимание руководителей шести районов на то, что по 10 объектам в настоящее время отсутствуют документы на землю.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей поручил по каждому направлению разработать дорожную карту, аккумулировать данные и держать вопрос на постоянном контроле.-0-