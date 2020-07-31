Более 40 спортсменов собрал городской турнир по воркауту в Могилеве

31 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый городской турнир по воркауту прошел на спортивной площадке гимназии №1 в Могилеве. Мероприятие собрало более 40 спортсменов из Могилева, Быхова и Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревновались ребята как в командном, так и в личных зачетах. Они подтягивались, отжимались и выполняли сложные элементы. Среди участников были как любители, так и профессиональные спортсмены. Один из них - Леонид Селицкий. В свои 23 года молодой человек завоевал уже много наград. В 2019 году он занял первое место на чемпионате мира по стритлифтингу в Киеве. А сегодня команда, в которой он выступал, стала лучшей среди профессионалов. Первое место занял Леонид Селицкий и в личном зачете среди профессионалов.

"Я приехал сюда, чтобы на собственном примере показать ребятам, что если упорно тренироваться и настойчиво иди к своей цели, все обязательно получится, - сказал чемпион. - Сам из Витебска и впервые в Могилеве, но уже успел заметить, что движению воркаута в городе уделяют большое внимание: много современных площадок, которые пользуются популярностью у молодежи. Понравилась и организация турнира - все прошло на высшем уровне".

В командном соревновании третье место заняли ребята из Быхова. Максим Моргунов, один из участников команды, рассказал, что в их родном городе воркаут набирает популярность среди молодежи.

"В этот вид спорта я пришел около двух лет назад. Потом появилась своя команда, стали тренироваться, проводить свои небольшие соревнования. В Быхове есть современная площадка для уличных тренировок, она привлекает молодежь. Люди пробуют свои силы и втягиваются, - поделился Максим Моргунов. - Сегодняшний турнир в Могилеве понравился, наши ребята себя хорошо проявили как в личных зачетах, так и в командном. Они даже поставили свои личные рекорды".

По словам могилевчанина Артема Неумоева, обладателя третьего места в индивидуальном зачете среди профессионалов, воркаут - самый доступный вид тренировок. "И здорово, что все больше и больше людей включаются в это уличное движение, пусть не у всех это доходит до профессионального уровня. Но даже просто повисеть на турнике, выполнить пару подтягиваний полезно для здоровья и поддержания спортивной формы. У многих наших спортсменов есть младшие братья и сестры, и они тоже часто попадают на волну воркаута, следуют примеру старших. Это круто, потому что так становится популярнее ЗОЖ", - отметил он.

Главный судья Могилевского турнира Антон Прокопенко поделился, что первые соревнования в Могилеве прошли успешно. "Собрались ребята из разных городов, группы болельщиков, пришли посмотреть на соревнования жители соседних домов. Это зрелищно и интересно, а главное - это показывает людям, что для занятий спортом необязательно приобретать дорогостоящие абонементы в спортивные залы. Городская власть уделяет много внимания развитию нашего спорта - в Могилеве площадок для воркаута становится все больше. Увеличивается и количество людей, которые увлекаются этим полезным движением. Хочется, чтобы такие турниры проводились в каждом регионе и городе на постоянной основе. Надеюсь, что сегодняшние состязания в Могилеве положат этому начало", - отметил он.

Организаторами спортивного турнира выступили Могилевский горисполком, горком ОО "БРСМ" и молодежное движение воркаута Mogilev workout team.-0-