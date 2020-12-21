Более 40 станций обезжелезивания построили в Гомельской области в этом году

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала этого года ввели в эксплуатацию 45 станций обезжелезивания, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам гендиректора, на 2020 год в области было запланировано строительство 48 станций обезжелезивания, трех артезианских скважин и подключение одного населенного пункта к централизованной системе водоснабжения. На эти цели выделены средства областного и республиканского бюджетов.

"По всем объектам есть проектно-сметная документация, заключения экспертизы. На сегодня введены в эксплуатацию 45 станций обезжелезивания, 2 скважины (Носовичи, Перерост), выполнено подключение деревни Марусенька Жлобинского района к системе централизованного водоснабжения", - сказал Дмитрий Згурский.

На объектах в Иваках Добрушского района, Кольно Житковичского, Малиновке Лоевского и Глинище Хойникского завершают строительно-монтажные работы, оформляются документы по вводу.-0-