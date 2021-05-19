Более 40 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на каникулах

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Летом в Гомельской области планируют оздоровить в детских лагерях 40,7 тыс. ребят, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

В лагерях с круглосуточным пребыванием с использованием государственных средств на удешевление стоимости путевки отдохнут 9 тыс. детей, за счет средств республиканского бюджета (ЧАЭС) - 2,5 тыс. детей. В лагерях с дневным пребыванием с пользой проведут время 29,2 тыс. ребят.

Приоритетным направлением остается оздоровление социально незащищенных категорий детей. Укрепить свое здоровье смогут 1185 детей-сирот и 327 детей-инвалидов.

В регионе готовятся к открытию 9 стационарных лагерей, а также оздоровительный лагерь на базе санатория "Серебряные ключи" и спортивно-оздоровительный лагерь на базе санатория "Золотые пески". "Идет подготовка к сезону, проводятся необходимые ремонтные и строительные работы. Их выполнение - под контролем межведомственных групп. Совершенствуется материально-техническая база лагерей", - рассказали в областном управлении.

Планируется и работа 14 круглосуточных оздоровительных лагерей по профилям, направлениям на базе учреждений образования и спорта, в том числе 8 лагерей труда и отдыха, а также 860 лагерей с дневным пребыванием.

Большинство лагерей будут функционировать в три смены. "Из-за эпидемиологической обстановки лагеря оснастят средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Мероприятия в основном будут проводить на свежем воздухе", - уточнили специалисты.

В управлении отметили, что установлена государственная дотация на удешевление стоимости путевок - она варьируется от типа, профиля лагеря.

Из областного бюджета выделено более Br102 тыс. на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием для детей работников бюджетных организаций и на доплату до полной стоимости путевок для ребят из многодетных, малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях.

Планируется, что оздоровительные лагеря области начнут работу 1 июня.-0-